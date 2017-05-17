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Akaryakıt istasyonunda çıkan yangında facianın eşiğinden dönüldü

KONYA'da bir akaryakıt istasyonunda çıkan yangında, yakıt pompalarına ulaşan alevler itfaiye tarafından söndürüldü. Facianın eşiğinden dönülen yangında 1 kişi hafif yaralandı.  Yangın, saat 17.30 sıralarında merkez Karatay İlçesi'nde...

Akaryakıt istasyonunda çıkan yangında facianın eşiğinden dönüldü
KONYA'da bir akaryakıt istasyonunda çıkan yangında, yakıt pompalarına ulaşan alevler itfaiye tarafından söndürüldü. Facianın eşiğinden dönülen yangında 1 kişi hafif yaralandı. 
Yangın, saat 17.30 sıralarında merkez Karatay İlçesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonunun idare büro bölümünde meydana geldi. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında, alevler hızla yakıt pompalarının bulunduğu alana sıçradı. Olası bir patlama endişesiyle çevrede panik yaşandı. Olay yerine gelen 4 itfaiye ekibinin müdahalesiyle alevler yaklaşık yarım saat süren müdahale sonucu söndürüldü. Facianın eşiğinden dönülen yangın akaryakıt istasyonu çalışanı 1 kişi hafif şekilde yaralandı. İtfaiye ekipleri  yangının çıkış nedeninin araştırıyor.

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