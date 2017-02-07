Akaryakıt istasyonuna soygun girişimine 3 tutuklama

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), () - TEKİRDAĞ'ın Çorlu İlçesi'nde çaldıkları araçla geldikleri akaryakıt istasyonunu soymaya çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Çorlu-Çerkezköy karayolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonuna gelen silahlı 3 kişi, çalışandan paraları vermesini istedi. Ancak çalışan, üzerinde para olmadığını söyledi. Bu sırada güvenlik kameralarını fark eden şüpheliler, geldikleri otomobile binip kaçtı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, güvenlik kameralarının görüntülerinden belirledikleri aracı Hıdırağa Mahallesi Ahmet Bayırı'nda terk edilmiş olarak buldu. Benzinin bitmesi nedeniyle şüphelilerin bırakıp kaçtığı aracın, aynı mahalleden A.B., Ş.G. ve O.D. tarafından çalındığını belirlendi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

FOTOĞRAFLI