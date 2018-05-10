Akaryakıt istasyonu duvarına çarpan kamyonetin sürücüsü öldü

İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), () -TOKAT’ın Erbaa ilçesinde kamyonetin yol kenarındaki akaryakıt istasyonunun duvarına çarpması sonucu meydana gelen kazada, sürücü Cafer Dağdalen (54) hayatını kaybetti.

Kaza, öğlen saatlerinde ilçe merkezine 9 kilometre uzaklıktaki Ballıbağ köyü yakınlarında meydana geldi. Ballıbağ köyünden ilçe merkezine giden Cafer Dağdelen yönetimindeki 60 EG 736 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki akaryakıt istasyonunun duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, istasyonun çevresindeki ağaçları devirerek durdu. Araçta yalnız olan sürücü Dağdelen, bulunduğu yerde sıkıştı. Kazayı gören istasyon görevlilerinin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleriyle itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Dağdelen’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan Cafer Dağdelen'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Erbaa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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