Akaryakıt istasyonlarIndan gaspa 3 gözaltı

Nermin UÇTU/MANİSA, () - MANİSA'daki 2 akaryakıt istasyonundan yaklaşık 40 bin lira gasp ettikleri iddia edilen 3 kişi polis tarafından yakalandı. Güvenlik kameralarından gasp anında kullanılan pompalı tüfeğin markasının ve kime satıldığının belirlenmesiyle şüphelilere ulaşıldığı belirtildi. Yine görüntülerden gaspçılardan birinin montundaki yırtığın tespit edildiği, gözaltına alınanlarından birinin evinde o montun bulunduğu kaydedildi.

Şehzadeler İlçesi'nde 3 silahlı soyguncu, 6 Aralık ve 15 Aralık'ta 2 akaryakıt istasyonundan para gasp etti. Silahlı soygun anı da güvenlik kameralarına yansıdı. Olayda yüzlerini gizleyen soyguncular 1 pompalı tüfek ve 1 tabanca ve av tüfeği kullandı. Görüntülerde istasyon çalışanına pompalı tüfeği doğrultan soygunculardan birinin paraları istediği görüldü. Paraları poşetlere dolduran soyguncular, olay yerinden koşarak uzaklaştı. Polis 9 gün arayla 2 akaryakıt istasyonunu soyan 3 gaspçının peşine düştü. İki istasyondan yaklaşık 40 bin lira alan silahlı soyguncular S.A. (25), A.K. (20) ve M.D. (20), Şehitler Mahallesi'nde kaldıkları bekar evinde yakalandı.

TÜFEĞİN KİME SATILDIĞI BELİRLENDİ

Güvenlik kameralarından yola çıkan polisler görüntüleri detaylı bir şekilde inceledi ve olayda kullanılan pompalı tüfeğin Konya'da üretildiğini belirledi. Ardından Manisa'da bu silahı kimin satın aldığı saptandı. Polis ayrıca, görüntülerde bir soyguncunun montundaki yırtığı da saptadı. Bu mont evde yapılan aramada bulundu.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından sağlık kontrolünden geçirilen 3 şüpheli, 'silahlı yağma ve öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI