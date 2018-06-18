Akaryakıt çalışanlarını kelepçeleyip, 350 bin lirayı alarak kaçtı

Kemal ATLAN- Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, () - ESKİŞEHİR'de, üzerinde polis üniforması olduğu öne sürülen kişi, 1'i kadın 2 akaryakıt çalışanının bulunduğu otomobile binip, silah zoruyla köy yoluna götürdüğü bu 3 kişiyi kelepçeledi. Çalışanlardan birinin yanındaki 350 bin lirayı alan kimliği belirlenemeyen kişi, arkadan gelen bir araca binerek kaçtı.

Olay, öğle saatlerinde, Atatürk Bulvarı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Meşelik Kampüsü karşısındaki akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Akaryakıt istasyonunda muhasebeci olarak çalışan Betül Töral, 350 bin lirayı bankaya götürmek üzere, aynı yerde çalışan Mehmet Cem Sabancı'nın kullandığı 26 KA 007 plakalı otomobile bindi. Araç hareket ettirilirken, iddiaya göre, polis üniformalı bir kişi gelip, 'Beni üniversitenin kapısının önüne bırakır mısınız?" dedi. Otomobile binen bu kişi, bir süre sonra tabancasını çekerek, aracın ESOGÜ Meşelik Kampüsü yakınlarındaki ormanlığın olduğu Çağlayan köyü yoluna sürülmesini söyledi. Köy yoluna geldiklerinde Sabancı ile Töral'ın kollarını arkadan otomobilin koltuklarına kelepçeleyen kişi, araçtaki 350 bin lirayı alıp, arkadan gelen ve plakası belirlenemeyen otomobile binerek kaçtı. Kimliği belirsiz kişi, aracın plakasının görünmemesi için de 26 KA 007 plakalı otomobilin aynalarını kırdı.

Koltuktan kollarını kurtarıp, otomobilden inen Mehmet Cem Sabancı ve Betül Töral, yoldan geçen belediye aracını durdurup, içindeki görevliden yardım istedi. Belediye görevlisi de durumu, polis ve jandarma ekiplerine bildirdi. Güvenlik güçleri, 350 bin lirayı alıp, kaçan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

'POLİS KIYAFETİ GİYDİĞİ İÇİN ÇALIŞANLARIMIZ TEPKİ GÖSTERMİYOR'

Akaryakıt istasyonu sahibi Mustafa Ilgaz, olaya ilişkin "İstasyondan bankaya para gidiyor. Yaklaşık 350 bin liraya yakın para. Biri muhasebecimiz, diğeri de şoför. Arabaya o anda bir polis geliyor, 'Beni Eskişehir Osmangazi Üniversitesi kapısına kadar bırakır mısın?' diyor. Polis kıyafeti giymiş şüpheli ile birlikte arabaya biniyorlar. Polis kıyafeti giydiği için çalışanlarımız bir tepki göstermiyor. Üniversitenin kapısına geldiğinde şüpheli silah çekiyor. Olay yerine kadar getiriyor. Burada 2 çalışanımızın ellerini kelepçeleyip, 350 bin liraya yakın parayı alıp, kaçıyor" diye konuştu.



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