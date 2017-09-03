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Akarsuya düşen Feyza öldü, teyzesi ölümden döndü

İskender ZENGİN/ANDIRIN(Kahramanmaraş), () - KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın İlçesi'nde, oyun oynarken Karasu Nehri'ne düşen 16 yaşındaki Feyza Baltaş boğuldu. Feyza'yı kurtarmak için suya atlayan teyzesi Emine Çevlik ise, ölümden döndü. Olay,...

Akarsuya düşen Feyza öldü, teyzesi ölümden döndü

İskender ZENGİN/ANDIRIN(Kahramanmaraş), () - KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın İlçesi'nde, oyun oynarken Karasu Nehri'ne düşen 16 yaşındaki Feyza Baltaş boğuldu. Feyza'yı kurtarmak için suya atlayan teyzesi Emine Çevlik ise, ölümden döndü.
Olay, dün öğle saatlerinde ilçeye bağlı Gökgedik Mahallesi'nde meydana geldi. Yusuf Baltaş, eşi ve çocuklarıyla birlikte bayramlaşmaya giderken namaz kılmak için Karasu kenarında durdu. Yusuf Baltaş namaz kılarken Feyza ile kardeşi Halil oynamaya başladı. Bu sırada Feyza Baltaş, ayağının kayması sonucu suya düştü. Küçük kızın çırpındığını gören teyzesi Emine Çevlik hemen suya atladı. Ancak, Feyza gözden kayboldu. Yüzme bilmeyen Emine Çevlik, Yusuf Baltaş tarafından sudan çıkarıldı ve yapılan ilk yardımla ölümden döndü.
Gelen mahalle sakinleri, Karasu'da yaptıkları aramada Feyza Baltaş'ın cesedine ulaştı. Feyza'nın cenazesi, olay yerinde yapılan inceleme ardından otopsi için Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

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