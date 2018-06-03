Akar: Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar harekat sürecek

HAKKARİ () - GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ve Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Ümit Dündar ile Hakkari’nin Yüksekova bölgesinde bulunan birlik ve karargahlarda denetlemelerde bulundu.

Akar ve kuvvet komutanları ile 2'nci ordu komutanı, bölgede görev yapan Mehmetçik, şehit aileleri ve gaziler ile beraber düzenlenen iftar yemeğine katıldı.

Programda konuşan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, "Asil milletimizin sevgi ve güveninden aldığı güçle Türk Silahlı Kuvvetleri, ülkemizin ve milletimizin birliği, bütünlüğü ve güvenliği ile egemenliği ve bağımsızlığı için kendisine verilecek her türlü görevi canı pahasına yerine getirme azim ve kararlılığındadır. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gece gündüz, yaz kış demeden aralıksız yürütülen terörle mücadele harekâtının, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar aynı azim ve kararlılıkla devam ettirilecektir. Hendek operasyonları, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtları ile Irak kuzeyinde yürütülen operasyonlar neticesinde ülkemize tehdit ve tehlike teşkil eden teröristler etkisiz hale getirildi ve getirilmeye devam edilecek." dedi.

Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında FETÖ mensuplarından temizlendikçe daha da güçlendiğini, bunun en güzel kanıtının da darbe girişimi sonrasında icra edilen terörle mücadele harekâtı ve gerçekleştirilen Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtları neticesinde elde edilen üstün başarılar olduğunu belirtti.