Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan ile telefonda görüştü

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, güvenlik ve işbirliği konuları ele alındı" denildi.



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