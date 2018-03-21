Ak Partili başkanların öldürülmesi davalarına devam edildi

Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR, ()- DİYARBAKIR'da, Ak Parti Dicle İlçe Başkanı Deryan Aktert ve Lice İlçe Başkan Yardımcısı Orhan Mercan'ın PKK terör örgütü tarafından öldürülmelerine ilişkin davalara, Diyarbakır 9'uncu ve 10'uncu Ağır Ceza Mahkemelerinde devam edildi. Duruşmalarda, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

Ak Parti Dicle İlçe Başkanı Deryan Aktert'in, 10 Ekim 2016'da, kendisine ait akaryakıt istasyonunda PKK terör örgütü mensuplarınca düzenlenen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin mobilya ustası Rojhat Tugay'ın yargılanmasına Diyarbakır 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Davanın bugün görülen 2'nci celsesine, saldırıyı düzenleyen 'Aras' kod adlı PKK terör örgütü mensubu ile birlikte akaryakıt istasyonuna geldiği ve saldırı sırasında araçta beklediği iddia edilen, 'Devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozma', 'Tasarlayarak öldürme' ve 'Terör örgütü propagandası yapma' suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış ömür boyu ve 5 yıla kadar hapis istemiyle, tutuklu yargılanan Rojhat Tugay, Aktert Ailesi üyeleri ve avukatlar katıldı. Duruşmada tanık olarak dinlenen ve başka suçtan cezaevinde bulunan Sinan Altınay ifadesinde sanığı tanıdığını belirterek, "Deryan Aktert'in öldürülmesi eyleminde olup olmadığını bilmiyorum. Cinayeti kimin işlediğini de bilmiyorum. Önceki ifademi kabul etmiyorum. Avukat, bana serbest bırakılacağımı söyledi. Ancak tutuklanıp, cezaevine gelince bu olayın benim üzerime bırakıldığını anladım" dedi.

Mahkeme, sanık Rojhat Tugay'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

LİCE SUİKASTINDA GİZLİ TANIK DİNLENDİ

Ak Parti Lice İlçe Başkan Yardımcısı Orhan Mercan'ın, 30 Haziran 2017 tarihinde gece evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybettiği saldırıyı düzenlediği iddiasıyla hakkında 2 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle dava açılan kıraathane işletmecisi Kemal Polat'ın yargılanmasına da Diyarbakır 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Davanın bugün görülen duruşmasına tutuklu sanık Kemal Polat, avukatları ve Orhan Mercan'ın yakınları katıldı. Duruşmada ses ve görüntüsü değiştirilerek ifadesi alınan gizli tanık 'Kilit', sanığı tanıdığını belirterek, "Orhan Mercan'ın şehit edildiği gece sanığın hızlı bir şekilde geldiğini gördüm. Üzerinde bayan elbisesi ve baş örtüsü vardı. Yüzünü net olarak görebildim. Üzerindeki elbise uzundu. Sanık, Orhan Mercan’ın vurulduğu yerden çok uzaktı. Elinde bir şey yoktu. Sanığın, Orhan Mercan'ın vurulduğu yerden koşar adımlarla geldiğini gördüm. Yüzünü net olarak gördüğümden eminim. Sanığı görmeden önce herhangi bir silah sesi duymadım. Sanığı gördüğümde telaşlıydı" diye konuştu.

Daha sonra söz hakkı verilen sanık Kemal Polat ise iddiaları kabul etmediğini belirterek, "Elinizi vicdanınıza koyup karar vermenizi talep ediyorum. Gizli tanık beyanları tamamen yalandır. Ben öyle bir eylem yapmış olsaydım kahvede çalışmaya devam etmezdim. Polisler beni kahveden götürdüler. Bir gizli tanık beyanı üzerine 10 aydır tutukluyum" dedi.

Sanık Kemal Polat'ın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.