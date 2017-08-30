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Ak Partili başkanın damadının FETÖ'den tutaklanmasına itiraz

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, () - DÜZCE Belediye Başkanı Mehmet Keleş'in damadı Emre Kurt'un, FETÖ/PDY soruşturmasında tutuklanmasına itiraz edildi. Düzce Belediyesi Basın Birimi, Emre Kurt'un tutuklanması ile ilgili açıklama yaptı. Yazılı...

Ak Partili başkanın damadının FETÖ'den tutaklanmasına itiraz

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, () - DÜZCE Belediye Başkanı Mehmet Keleş'in damadı Emre Kurt'un, FETÖ/PDY soruşturmasında tutuklanmasına itiraz edildi.
Düzce Belediyesi Basın Birimi, Emre Kurt'un tutuklanması ile ilgili açıklama yaptı. Yazılı açıklamada Belediye Başkanı Mehmet Keleş'in damadı Emre Kurt'un firari olmadığı ve çalıştığı işyerinden aynı gün çıkan yakalama kararı ile gözaltına alındığı belirtildi. Emre Kurt’un avukatları İbrahim Kırıkcı ve Salih Demir'in tutuklama kararına itiraz ettikleri belirtilen açıklamada, itiraz dilekçesine de yer verildi. Dilekçede Emre Kurt'un FETÖ mağduru olduğu da ileri sürüldü.

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