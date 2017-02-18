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Ak Partili başkana Atatürk'e hakaretten soruşturma

Ali Ekber ŞEN/MERSİN, () - MERSİN'in Anamur İlçesi'nde sosyal paylaşım sitesinde Atatürk'e hakaret içerikli mesajlar nedeniyle tepki çekince AK Parti Anamur İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı'ndan istifa eden Hasan Baki hakkında, savcılıkça...

Ak Partili başkana Atatürk'e hakaretten soruşturma

Ali Ekber ŞEN/MERSİN, () - MERSİN'in Anamur İlçesi'nde sosyal paylaşım sitesinde Atatürk'e hakaret içerikli mesajlar nedeniyle tepki çekince AK Parti Anamur İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı'ndan istifa eden Hasan Baki hakkında, savcılıkça 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek' suçundan soruşturma açıldı.
AK Parti Anamur İlçe Gençlik Kolları Başkanı Hasan Baki'nin, farklı tarihlerde twitter hesabı üzerinden 'Atatürk olmasaydı diye bişey yok, keşke olmasaydı diye bir gerçek var artık. Recep Tayyip Erdoğan yakında o gerçeğin mührü vurulacaktır' ifadelerinin de yer aldığı paylaşımlarda bulunması tepkilere neden olmuştu. Görevinden istifa ettiği açıklanan Baki hakkında CHP Tarsus İlçe Sekreteri Avukat Kadir Ünlü, 17 Şubat'ta Tarsus Cumhuriyet Savcılığı'na verdiği dilekçede, 'Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına açıkça hakaret' ettiğini belirterek suç duyurusunda bulundu. Avukat Ünlü, suç duyurusu dilekçesinde Baki'nin sosyal medya hesabından paylaşımlarının içeriği ve konusunun dikkate alındığında hakaret kastıyla hareket edildiğinin açık olduğu, söz konusu paylaşımın eleştiri değil, açık ve net bir şekilde hakaret ve aşağılama olduğunu iddia etti.
Anamur Cumhuriyet Başsavcısı Vedat Temel ise, Kadir Ünlü'nün yaptığı suç durusundan sonra ilgili kişi hakkında soruşturma açıldığını söyledi.

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