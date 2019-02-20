AK Parti'li ve BBP'li adayların yakınları arasında çıkan kavga, barışla sonuçlandı

2014 yerel seçimlerinde AK Parti'den Kasrik Belediye Başkanı seçilen Sadun Şanlı, 31 Mart yerel seçimlerinde aday gösterilmedi. Bunun üzerine partisinden istifa eden Şanlı, Büyük Birlik Partisi Kasrik Belediye Başkan adayı oldu. AK Parti'den ise Mehmet Şanlı aday gösterildi. İki adayın yakınları arasında 3 gün önce belde merkezinde bilinmeyen nedende kavga çıktı. Kasrik Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin müdahalesiyle kavga büyümeden sonlandırıldı.
Bugün ise jandarma ve partililerin girişimiyle 2 aile barıştırıldı.
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