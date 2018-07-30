 eskort
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Meral Akşener'den genel başkanlık için flaş açıklama
Meral Akşener'den genel başkanlık için...
Beşiktaş'ta 2 önemli gelişme
Beşiktaş'ta 2 önemli gelişme
Ahmet Ağaoğlu: Büyük başkan değil, hizmetçiniz olan başkanım
Ahmet Ağaoğlu: Büyük başkan değil,...
FETÖ şüphelilerini taşıyan tekne battı: 6 ölü, 1 kayıp
FETÖ şüphelilerini taşıyan tekne battı:...

AK Parti'li Dinç'in korumasının kamyoneti kundaklandı

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, () - HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde, AK Parti Hakkari Milletvekili Husret Dinç'in koruması Seyyar Yalçın'ın kamyoneti, kimliği belirsiz kişi tarafından kundaklandı. Güvenlik kamerasınca kaydedilen kundaklamaya...

AK Parti'li Dinç'in korumasının kamyoneti kundaklandı

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, () - HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde, AK Parti Hakkari Milletvekili Husret Dinç'in koruması Seyyar Yalçın'ın kamyoneti, kimliği belirsiz kişi tarafından kundaklandı. Güvenlik kamerasınca kaydedilen kundaklamaya ilişkin AK Parti'li Dinç, "Olayı gerçekleştirenler, PKK'lılar da yandaşları da olabilir. Başka bir şey de olabilir; ama büyük ihtimalle PKK yandaşlarıdır" dedi.       
Hakkari'den 24 Haziran'da yapılan milletvekili genel seçiminde AK Parti vekili olan Husret Dinç'e, kente geldiği zaman korumalık yapan Seyyar Yalçın'ın kamyoneti, Şemdinli'de kimliği belirsiz kişi tarafından kundaklandı. Yalçın'ın Derecek beldesinin Samanlı köyündeki evinin önünde park halindeki kamyonetinin dün gece saatlerinde kundaklanma anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, şüphelinin üzerindeki battaniyeyle yaklaştığı aracın altına ot bırakıp, ateşe vererek, kaçtığı görülüyor. 
Jandarma ekipleri, kundaklamaya ilişkin çalışma başlatırken, AK Parti Hakkari Milletvekili Husret Dinç de açıklama yaptı. Dinç, "Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde biri, üzerine battaniye gibi bir şey örterek, aracın yanına geliyor. Sonra aracın altına ot bırakıp, aracı ateşe vererek, koşarak, kaçıyor. PKK'lılar da yandaşları da olabilir. Başka bir şey de olabilir; ama büyük ihtimalle PKK yandaşlarıdır. Bu bölgede onlar çok zayıfladı, başka bir şey beceremiyorlar. Bu tür yollara başvuruyorlar. Bu olayı kınıyoruz" diye konuştu. 

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328

bursa escort bursa escort bayanlar bursa escort bayan gaziantep escort kayseri escort denizli escort istanbul escort bayanlar istanbul escort istanbul escort bayan izmir escort bayan izmir escort bayanlar