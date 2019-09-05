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AK Parti'li başkanın makam şoförü, bıçaklı saldırıda yaralandı
AFYONKARAHİSAR'ın Çay Belediye Başkanı AK Parti'li Hüseyin Atlı'nın makam aracının önünü kesen belediye personeli Ali Ç. ile işten atılan kardeşi Sedat Ç., kendilerini uzaklaşması için uyaran makam şoförü Metin Sansarcı'yı (41)...
GÜVENLİK 05.09.2019, 14:54
AFYONKARAHİSAR'ın Çay Belediye Başkanı AK Parti'li Hüseyin Atlı'nın makam aracının önünü kesen belediye personeli Ali Ç. ile işten atılan kardeşi Sedat Ç., kendilerini uzaklaşması için uyaran makam şoförü Metin Sansarcı'yı (41) bıçakla ağır yaraladı. Kardeşlerden gözaltına alınan Sedat Ç. tutuklanırken, Ali Ç.'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Olay, dün saat 23.00 sıralarında belediyeye ait Çağlayan Parkı'nda meydana geldi. Belediye Başkanı Hüseyin Atlı ve makam şoförü Metin Sansarcı, makam aracıyla parktan çıkarken, önleri belediye personeli olduğu belirlenen Ali Ç. (42) ile belediyedeki işinden bir süre önce çıkarılan kardeşi Sedat Ç. (37) tarafından kesildi. İkisi de alkollü olduğu iddia edilen Ali ve Sedat Ç. kardeşler küfür etmeye başladı. Başkan Hüseyin Atlı makam aracından çıkıp, iki kardeşin yanına doğru giderken, şoförü Metin Sansarcı araya girdi. Metin Sansarcı uzaklaşmaları için uyardığı kardeşlerin bıçaklı saldırısına uğradı. Metin Sansarcı biri kalbinin yakınına isabet eden bıçak darbeleriyle yaralandı. Araya giren parktakiler, kardeşlerlerden Sedat Ç.'yi etkisiz hale getirdi, Ali Ç. ise kaçtı. Başkan Hüseyin Atlı saldırıyı yara almadan atlattı.
BİRİ TUTUKLANDI, DİĞERİ ARANIYOR
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Metin Sansarcı ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan evli ve 3 çocuk babası Sansarcı'nın sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi.
Olayın ardından Sedat Ç. gözaltına alınırken, Ali Ç.'yi yakalamak için de çalışma başlatıldı.
Sedat Ç., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Olayın ardından İçişleri Bakanlığı yetkilileri başta olmak üzere Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz ve İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, Başkan Hüseyin Atlı'yı arayıp, bilgi aldı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.
Olay, dün saat 23.00 sıralarında belediyeye ait Çağlayan Parkı'nda meydana geldi. Belediye Başkanı Hüseyin Atlı ve makam şoförü Metin Sansarcı, makam aracıyla parktan çıkarken, önleri belediye personeli olduğu belirlenen Ali Ç. (42) ile belediyedeki işinden bir süre önce çıkarılan kardeşi Sedat Ç. (37) tarafından kesildi. İkisi de alkollü olduğu iddia edilen Ali ve Sedat Ç. kardeşler küfür etmeye başladı. Başkan Hüseyin Atlı makam aracından çıkıp, iki kardeşin yanına doğru giderken, şoförü Metin Sansarcı araya girdi. Metin Sansarcı uzaklaşmaları için uyardığı kardeşlerin bıçaklı saldırısına uğradı. Metin Sansarcı biri kalbinin yakınına isabet eden bıçak darbeleriyle yaralandı. Araya giren parktakiler, kardeşlerlerden Sedat Ç.'yi etkisiz hale getirdi, Ali Ç. ise kaçtı. Başkan Hüseyin Atlı saldırıyı yara almadan atlattı.
BİRİ TUTUKLANDI, DİĞERİ ARANIYOR
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Metin Sansarcı ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan evli ve 3 çocuk babası Sansarcı'nın sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi.
Olayın ardından Sedat Ç. gözaltına alınırken, Ali Ç.'yi yakalamak için de çalışma başlatıldı.
Sedat Ç., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Olayın ardından İçişleri Bakanlığı yetkilileri başta olmak üzere Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz ve İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, Başkan Hüseyin Atlı'yı arayıp, bilgi aldı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.
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