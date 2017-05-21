Ak Parti kongresine gidenlerin otobüsü kaza yaptı: 40 yaralı

İZMİR, () - AK Parti 3'üncü Olağanüstü Büyük Kongresi'ne katılmak üzere İzmir'den yola çıkan Beydağ delegeleri ve partilerin içinde bulunduğu otobüs, Ankara Polatlı'da aydınlatma direğine çarptı, kazada 40 kişi yaralandı.

Ak Parti İzmir İl Başkanlığı AK Parti 3'üncü Olağanüstü Büyük Kongresi'ne katılmak üzere İzmir'den 40 kişilik 62 otobüsle yola çıkarıldı. Beydağ teşkilatını taşıyan 35 ZJG 80 plakalı otobüs, saat 07.50 sıralarında Ankara Polatlı'da kontrolden çıkarak Gazitepe Alt Geçidi aydınlatma direğine çarptı. Kazada 12 kişi hafif yaralanırken içinde 28 kişinin tedavilerinin sürdüğü araçta 40 kişinin olduğu bildirildi. AK Parti İzmir il Başkanı Bülent Delican, Twitter hesabında, "Beydağ ilçemiz teşkilat mensuplarımızı Ankara'ya taşıyan otobüs Polatlı'da trafik kazası geçirdi. Şükür can kaybı yok hafif yaralanmalar var. Polatlı devlet hastanemizde hafif yaralı teşkilat mensuplarımızın tedavisi yapılıyor. Hastanede yanlarındayız" diye yazdı.

Yaralıları hasteneye kaldıran ekibin başında bulunan Ak Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı Mehmet Tozlu, otobüsün kontrolden çıkarak orta refüje kaydığını belirtti ve kaza saatinde uyuyan yolcuların büyük bölümünün travma ve şok geçirdiklerini söyledi. Tozlu, "Yaralıların sağlık durumları iyi 12'si ayakta tedavi edildi, diğer yaralılar birkaç saat daha hastanede gözlem altında tutulacak" dedi.

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