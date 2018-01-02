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Ak Parti'den, Aldan hakkında suç duyurusu

Cavit AKGÜN/MUĞLA, () - AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, bir radyo kanalındaki konuşmasında 15 Temmuz darbe girişimine karşı sokağa çıkanlara hakaret ettiği iddiasıyla CHP Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan hakkında suç duyurusunda...

Ak Parti'den, Aldan hakkında suç duyurusu

Cavit AKGÜN/MUĞLA, () - AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, bir radyo kanalındaki konuşmasında 15 Temmuz darbe girişimine karşı sokağa çıkanlara hakaret ettiği iddiasıyla CHP Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan hakkında suç duyurusunda bulundu.
Ak Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, beraberinde yönetim kurulu üyeleri, 13 ilçe başkanı ve partililerle birlikte Muğla Adliyesi'ne gelerek, katıldığı bir radyo programında 15 Temmuz darbe girişimine karşı sokağa çıkanlara hakaret ettiği iddiasıyla CHP Milletvekili Ömer Süha Aldan hakkında savcılığa suç duyurusu dilekçesi verdi. Dilekçesini savcılığa verdikten sonra basın açıklaması yapan İl Başkanı Mete, "Her türlü siyasi görüşten olan insanlar, o gün sokaklara inerek halkın iradesine sahip çıkmıştır. CHP'li bir milletvekili, Türk halkına hakarette bulunmuştur. Ülke genelinde herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirerek suç duyurusunda bulunuyor. Kendisinin şu anda dokunulmazlığı var. Ancak o zırh, halk tarafından verilmiştir. Adalet önünde hesap vermesini istiyoruz. 15 Temmuz kahramanlık destanıdır. Bir darbenin nasıl durdurulacağının başka bir örneği yok. İt sürüsü muamelesi yapmak, böyle bir cümleyi kullanmak son derece talihsiz bir açıklamadır. Bundan sonra kimse, kışkırtıcı açıklama yapmaya yeltenmesin" dedi.
Mete ve beraberindekiler, açıklamanın ardından dağıldı.

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