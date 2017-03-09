Ak Parti belde başkanın kardeşi silahlı saldırıda öldürüldü - fotoğraflar
09 Mart 2017 Perşembe 23:51
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