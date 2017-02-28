Ak Parti afişini asan kadına 'bıçaklı tehditten' 1 yıl 8 ay hapis

Cem ULUCAN/NAZİLLİ(Aydın), () - AYDIN'ın Kuyucak İlçesi'nde, 7 Haziran 2015 tarihindeki genel seçimler öncesinde Ak Parti'nin afişlerini asarken, tartıştığı CHP'li olduklarını söyleyen 3 kişiyi elindeki bıçakla tehdit ettiği ileri sürülerek hakkında dava açılan 50 yaşındaki Emine Dikbaş'a, 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Dikbaş cezaevine götürülürken kendisini görüntüleyen gazetecilere iftiraya uğradığı söyledi.

Kuyucak'ın kırsal Çobanisa Mahallesi'nde yaşayan bir çocuk annesi Emine Dikbaş, geçen 7 Haziran'daki genel seçimlerde Ak Parti afişleri asarken, iddiaya göre kendisine engel olmak isteyen ve CHP'li olduklarını söyleyen bir grup ile tartıştı. Tartışma kısa sürede itiş-kakışa dönüştü. Taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu. Emine Dikbaş hakkında itiş-kakış sırasında bıçak çektiği iddiasıyla Nazilli Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın sonunda Emine Dikbaş hakkında TCK'nın 106 maddesini içeren 'tehdit' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle Nazilli Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. 1.5 yıl süren dava sonuçlandı. Mahkeme tutuksuz yargılanan Emine Dikbaş'a 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Dikbaş duruşmanın ardından jandarmalar tarafından kelepçelenip, Denizli Açık Cezaevi'ne götürüldü.

'İFTİRAYA UĞRADIM'

Emine Dikbaş jandarmalar arasında götürülürken görüntü alan gazetecilere, kendisine iftara atıldığını ileri sürüp şöyle dedi:

"Haksız yere tutuklandım. Vatan haini değilim AK Partili'yim. Suçum sadece AK Partili olmak. Olay günü elimde afişlerin bantlarını kesmek için meyve bıçağı vardı. Karakola gidip, kendilerini tehdit ettiğim yalanını söyleyerek, hakkımda şikayetçi olmuşlar. Oysa ben asla öyle bir eylemde bulunmadım. Aksine onlar beni ölümle tehdit etti. Onlar üç kişi ben ise tek başımaydım. Ancak mahkeme onlara inanıp, bana ceza verdi."

Emine Dikbaş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan kendisine yardım etmesini de istedi.

FOTOĞRAFLI