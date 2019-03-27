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Ajlan'ın otomobilinde av tüfeğiyle öldürülmesiyle ilgili 1 gözaltı

Davut CAN/İZMİR, () - İZMİR'in Konak ilçesinde, Ajlan Emir'in (26) otomobilinde av tüfeğiyle vurularak, öldürülmesiyle ilgili kuzeninin yakın arkadaşı İbrahim E. (31) gözaltına alındı. Ajlan Emir ile kuzeni arasında, miras paylaşımı...

Ajlan'ın otomobilinde av tüfeğiyle öldürülmesiyle ilgili 1 gözaltı

Davut CAN/İZMİR, () - İZMİR'in Konak ilçesinde, Ajlan Emir'in (26) otomobilinde av tüfeğiyle vurularak, öldürülmesiyle ilgili kuzeninin yakın arkadaşı İbrahim E. (31) gözaltına alındı. Ajlan Emir ile kuzeni arasında, miras paylaşımı nedeniyle husumet olduğu öğrenildi. 
Olay, dün saat 18.00 sıralarında, Halil Rıfat Paşa semtindeki otobüs son duraklarında meydana geldi. Ajlan Emir'in yanına, yol kenarına park ettiği 35 DV 213 plakalı otomobilinin sürücü koltuğunda oturduğu sırada, telefonla konuşuyormuş gibi yapan biri geldi. Yavaşça otomobile eğilen saldırgan, yanındaki av tüfeğiyle Ajlan Emir'e doğru 2 el ateş etti. Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İhbarla gelen sağlık ekibince ambulansla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ajlan Emir, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
KAVGALILARMIŞ
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, görgü tanıklarının ifadelerine başvurup, güvenlik ve MOBESE kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı. Polis, incelemelerin sonunda, Ajlan Emir'in miras paylaşımı nedeniyle husumetli olduğu kuzeninin yakın arkadaşı olduğu belirtilen İbrahim E.'yi bu sabah saklandığı evde gözaltına aldı. Bozyaka'daki Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürülen İbrahim E.'nin sorgusunun sürdürüldüğü belirtildi. İbrahim E. ile Ajlan Emir'in daha önce birçok kez kavga ettiği öğrenildi.

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