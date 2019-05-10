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Ailesiyle tartışıp, intihar etti

Ceren KURTYE/BİTLİS, () - BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, ailesiyle tartıştığı öne sürülen Esmanur S. (15), evlerinin çatı katında, tavana bağladığı iple kendisini asarak, yaşamına son verdi.  Olay, Tatvan'a bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde...

Ailesiyle tartışıp, intihar etti

Ceren KURTYE/BİTLİS, () - BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, ailesiyle tartıştığı öne sürülen Esmanur S. (15), evlerinin çatı katında, tavana bağladığı iple kendisini asarak, yaşamına son verdi. 
Olay, Tatvan'a bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. 8'inci sınıf öğrencisi Esmanur S., iddiaya göre, bilinmeyen nedenle aile bireyleriyle tartıştı. Esmanur S., tartışma sonrası, evlerinin çatı katına çıkıp, tavana bağladığı iple kendisini astı. Bir süre sonra baktıklarında Esmanur S.'yi odasında bulamayan ailesi, çatı katına çıktı. Burada kızlarını iple tavana asılı bulan aile bireyleri, sağlık ekibine haber verdi. İhbarla eve gelen sağlık görevlileri, Esmanur S.'yi indirip, ambulansla Bitlis- Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Esmanur S., burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Esmanur S.'nin intiharıyla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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