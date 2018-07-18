Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Pentagon: Rusya Savunma Bakanlığı ile görüşmeye açığız
Pentagon: Rusya Savunma Bakanlığı ile...
Suşehri'nde 300 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu
Suşehri'nde 300 kişi, zehirlenme şüphesiyle...
AK Partili Turan'ın telefonunu 'bedelli' kilitledi
AK Partili Turan'ın telefonunu 'bedelli'...
Oktar'ın 13 saattir ifadesi alınıyor
Oktar'ın 13 saattir ifadesi alınıyor

Ailesinin kayıp ihbarı yaptığı Elif, Sakarya'da bulundu

BURSA'da 1 hafta önce iş aramak için evden çıkan, geri dönmeyince ailesinin kayıp başvurusu yaptığı 22 yaşındaki Elif Özdemirkan, Sakarya'da bulundu. Aile kızlarını alarak Bursa'ya döndü. Uludağ Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü...

Ailesinin kayıp ihbarı yaptığı Elif, Sakarya'da bulundu
BURSA'da 1 hafta önce iş aramak için evden çıkan, geri dönmeyince ailesinin kayıp başvurusu yaptığı 22 yaşındaki Elif Özdemirkan, Sakarya'da bulundu. Aile kızlarını alarak Bursa'ya döndü.
Uludağ Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü mezunu Elif Özdemirkan, merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Barbaros Mahallesi'nde ailesiyle oturduğu evden, geçen hafta perşembe günü iş başvurularında bulunmak için çıktı. Aile, geri dönmeyen kızlarına ulaşamayınca polis karakoluna giderek kayıp başvurusu yaptı. Özdemirkan, kaybolduğuna ilişkin basında çıkan haberlerin ardından dün Sakarya'da polise başvurdu. Polisin haber vermesi üzerine Bursa'dan Sakarya'ya giden Fatma ve Ertuğrul Özdemirkan çifti, kızlarını alarak Bursa'ya döndü. 
'nın telefonla ulaştığı Elif Özdemirkan, iş aramak için kendi isteğiyle evden çıktığını, kaybolma veya kaçırılma olayının olmadığını söyledi. Sağlık durumunun da iyi olduğunu ifade eden Özdemirkan, "Hakkımda yanlış haberler yazıldı. Ben kendi isteğimle iş bulmak için evden gittim. Sonra Sakarya'da polise de kendim başvurdum. Onlar da aileme haber verdi ve geri döndüm" dedi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325