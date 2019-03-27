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Ailesinden habersiz alıp, otoyol gişelerine çarptığı otomobilde can verdi

Davut CAN/İZMİR, () - İZMİR'de, otoyol gişelerinin duvarına çarpıp, alev alarak, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü O.K. (16), yaşamını yitirdi. O.K.'nin, evin önünde park halindeki aracı ailesinden izinsiz alıp, yola çıktığı...

Ailesinden habersiz alıp, otoyol gişelerine çarptığı otomobilde can verdi

Davut CAN/İZMİR, () - İZMİR'de, otoyol gişelerinin duvarına çarpıp, alev alarak, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü O.K. (16), yaşamını yitirdi. O.K.'nin, evin önünde park halindeki aracı ailesinden izinsiz alıp, yola çıktığı öğrenildi. 
Kaza, sabah saatlerinde, İzmir- Aydın yolunun Işıkkent Gişeleri mevkisinde meydana geldi. O.K., iddiaya göre, evin önünde park halindeki plakası öğrenilemeyen otomobili aile bireylerinin haberi olmadan çalıştırıp, yola çıktı. O.K.'nin gişelerden geçerken, direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, duvara çarptıktan sonra alev aldı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, hurdaya dönen otomobildeki O.K.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. O.K.'nin cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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