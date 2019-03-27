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Ailesinden habersiz alıp, otoyol gişelerine çarptığı otomobilde can verdi (2)

OTOMOBİL ANNESİNE AİTMİŞ İzmir-Aydın Otoyolu Işıkkent Gişeleri’nde meydana gelen kazada hayatını kaybeden sürücünün, İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu’ndaki otopsi ve kimlik belirleme işlemleri tamamlandı. Sürücünün, 15 yaşındaki...

Ailesinden habersiz alıp, otoyol gişelerine çarptığı otomobilde can verdi (2)

OTOMOBİL ANNESİNE AİTMİŞ
İzmir-Aydın Otoyolu Işıkkent Gişeleri’nde meydana gelen kazada hayatını kaybeden sürücünün, İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu’ndaki otopsi ve kimlik belirleme işlemleri tamamlandı. Sürücünün, 15 yaşındaki Ogeday Kaya olduğu ve otomobili makine mühendisi babası Sedat Kaya ile matematik öğretmeni annesi Esra Kaya’dan habersiz şekilde alıp, evden çıktığı öğrenildi. Talihsiz gencin kaza yaptığı 35 KB 0165 plakalı otomobilin ise anne Esra Kaya’ya ait olduğu ve kazanın aşırı hız nedeniyle gerçekleştiği bildirildi.

Davut CAN/İZMİR, () 

 

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