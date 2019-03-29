Aile içi cinayette, serbest kalanlar için savcılıktan itiraz

KONYA'nın Ilgın ilçesinde yeğeni Tahsin Kaya (27) tarafından ağzına çamur doldurulup boğularak öldürülen lokantacı Yılmaz Kaya (37) cinayetiyle ilgili, katil zanlısının annesi K.K. (50) ve kız kardeşi Ü.C.K.'nin (22) adli kontrolle serbest bırakılmasına Cumhuriyet Savcılığı itiraz etti. Akşehir Sulh Ceza Hakimliği ise 'somut delil olmadığı' gerekçesiyle tutuklama talebini reddetti.

Olay, geçen yıl 1 Temmuz'da ilçeye bağlı Camiatik Mahallesi Kemal Türeli Caddesi'nde meydana geldi. Yılmaz Kaya, gece mesaisinden çıktıktan sonra iş yerinin üst katında bulunan evine uyamaya çıktı. Saat 15.00 sıralarında eve gelen birlikte yaşadığı Gürcistan uyruklu Natalia Chalauri, Kaya'yı yatağında hareketsiz buldu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Öldüğü anlaşılan Kaya'nın cenazesi, otopsi işlemleri için Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Yapılan otopside ağız ve burun bölgesinde toprak ve çamur bulunan Kaya'nın kesin ölüm nedeninin tespiti için cesetten alınan doku örnekleri Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Burada yapılan detaylı incelemede, Yılmaz Kaya'nın toprak ve çamurla boğularak öldürüldüğü saptandı.

POLİS ADIM ADIM İZ SÜRDÜ

Yaklaşık 2 ay önce gelen rapor üzerine harekete geçen Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, ilçeye giderek olayla ilgili çalışma başlattı. Polis, Yılmaz Kaya'nın yakın çevresiyle görüşüp, olay yerinde de inceleme yaptı. Cinayetin, Kaya'nın, tanıdığı, lokantaya ve eve rahatlıkla girebilen kişi ya da kişiler tarafından işlendiğini kanaatine varan polis, lokantanın olay gününe ait güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Görüntülerde Yılmaz Kaya'nın ortağı olan ağabeyi A.K.'nin oğlu Tahsin Kaya'nın iş yerinde bulunan kız kardeşi Ü.C.K.'ye başıyla işaret yapıp, dışarı çıktığını belirledi. Kaya'nın üst katta oturan amcasının evinin kapısına yöneldiği ve burada kameranın açısından çıktığı, 26 dakika sonra aynı istikametten geri geldiği ve içeri girdiğinde kız kardeşine yine başıyla işaret yaptığı saptandı. Yine görüntülerde, Tahsin Kaya dışarı çıktığında, Ü.C.K.'nin o sırada lokantada bulunan amcasının birlikte yaşadığı Natalia Chalauri'yi adeta adım adım takip edip, sohbet ettiğini fark etti. Polis, bu olayın yaklaşık 2,5 saat boyunca sürmesi nedeniyle Ü.CK.’nin, Chalauri'yi üst kattaki eve çıkmaması için oyaladığı ihtimali üzerinde durdu. Polis ayrıca, Tahsin Kaya'nın annesi K.K.'nın da olay sırasında oğlunu arabada beklediğini belirledi.

AMCASINI ÇAMURLA BOĞARAK ÖLDÜRMÜŞ

Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla polis, Kaya'nın ağabeyi A.K., yengesi K.K., yeğenleri Tahsin Kaya, Ü.C.K. ile 6 aylık hamile olan L.M.'yi (26), 12 Mart'ta gözaltına alınarak sorgulamak üzere Konya'ya getirdi.

Tahsin Kaya, emniyetteki sorgusunda cinayeti kendisinin işlediğini itiraf etti. Kaya, ifadesinde, olay yerine annesiyle birlikte gittiğini, annesinin arabada beklediğini, kız kardeşi Ü.C.K’nin ise amcasının birlikte yaşadığı kadını yukarıya çıkmaması için lokantada oyaladığını söyledi. Tahsin Kaya, "Amcamın piyasaya yaklaşık 1 milyon lira borcu vardı. Bize ortaklıktan ayrılmak istediğini söyledi. 'Bana 500 bin lira verin, borcu da siz üstlenin' dedi. Biz buna karşı çıktık. Ayrıca daha önce bir kez evlendi ve 2 çocuğu oldu. Onun çocuklarına biz bakıyorduk. Natalia ile de evlenmek istediğini söyledi. Bu konular nedeniyle amcama kin güttüm. Bir de arkamdan küfür ettiğini duydum'' dedi.

Evin anahtarını daha önceden temin ettiğini belirten Kaya, ''Elime eldiven giydim. Eve girmeden önce merdiven boşluğunda bulunan saksıdan toprak aldım. Odaya girdiğimde amcam yüzüstü uyuyordu. Amcamın sırtına oturup boğmaya çalıştım. Aramızda boğuşma oldu. Amcam bu sırada yere düşüp başını vurdu. Amcam biraz sersemlemişti. Bu sefer yastıkla boğmaya çalıştım. En sonunda da aldığım toprağı ıslatıp çamur haline getirerek ağzına ve burnuna doldurdum. Boğulduğunu anlayınca aşağıya indim" dediği ifade edildi.

FANİLASIYLA ÇAMURU TEMİZLEMEYE ÇALIŞMIŞ

Olaydan sonra amcasının mezarını sık sık ziyaret ettiğini de belirten Tahsin Kaya, ''Amcam öldükten sonra atletini çıkartıp, ağzındaki çamurları silmeye çalıştım. Daha sonra çamurlu atleti pantolonumun içerisine sokup çöpe attım" dedi. Tahsin Kaya'nın öldürdüğü amcasının ağız çevresindeki çamuru sildiği, ancak ağzını açamayınca içerideki çamuru temizleyemediği belirtildi. Kaya'nın 20 gün önce de ikinci kez baba olduğu kaydedildi.

'TOPRAK YİYOR' YALANI

Yaşanan olayın ardından Kaya ailesinin çevresine, ağzından çamur çıkan Yılmaz Kaya'nın akciğer rahatsızlığı olduğu, birlikte yaşadığı Natalia'nın kendisine getirdiği toprağı yediğini, bu nedenle de ağzında çamur bulunduğu yalanını söylediği belirlendi. Natalia Chalauri'nin ise Kaya ailesinin gözaltına alınmasının ardından psikolojik bunalıma girdiği, bu konuda psikiyatrik destek aldığı bildirildi.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Şüpheliler ifadeleri alındıktan sonra Ilgın Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden Tahsin Kaya 'kasten adam öldürme' suçundan, annesi K.K. ve kız kardeşi Ü.C.K ise 'suça iştirak' suçlamasıyla tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Babası ve diğer kız kardeşi savcılıktaki ifadesinin ardından serbest kaldı. Şüphelilerden Tahsin Kaya Ilgın Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanırken, annesi ve kız kardeşi Ü.C.K. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

SAVCI İTİRAZ ETTİ

Cumhuriyet Savcısı K.K. ve Ü.C.K.'nın adli kontrol kararıyla serbest bırakılmasına itiraz ederek, şüphelilerin 'suça iştirak' ettiklerini belirtip, tutuklanmalarını talep etti. İtirazı değerlendiren Akşehir Sulh Ceza Hakimliği de 'somut delil olmadığı' gerekçesiyle şüpheliler hakkındaki tutuklama talebini reddetti.



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