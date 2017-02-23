Aile boyu dolandırıcı

Fatih KARAÇALI/ADANA, () - ADANA merkezli 15 ili kapsayan 'iletişim araçlarını kullanarak dolandırıcılık' operasyonunda şebeke liderlerinden olduğu açıklanan Ahmet Ç.'nin anne ve kız kardeşi de gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda 2 ay önce başlatılan soruşturma kapsamında Adana Emniyet Müdürlüğü, telefon dolandırıcılarına yönelik 15 ilde yaklaşık 100 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda halkı milyonlarca lira dolandıran 46 şebeke elemanı gözaltına alınarak Adana'ya getirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Bürosu ekipleri şüphelilerin sorgusuna başladı. Emniyette ifadeleri alınan dolandırıcılık şebekesi liderlerinden 29 yaşındaki Ahmet Ç. ile birlikte annesi 73 yaşındaki Zekiye Ç. ile kız kardeşi 24 yaşındaki Songül'de bulunuyor. Polisin teknik takibinde, vatandaşları telefonla arayan Ahmet Ç.'nin parayı annesi ile kız kardeşinin hesaplarına yatırmasını sağladığı anlaşıldı. Zekiye Ç. ile kızı Songül'ün de hesaplarına gelen parayı çekip Ahmet Ç.'ye teslim ettikleri belirlendi. Şüphelilerin sorgusu devam ediyor.

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