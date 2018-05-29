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AİHM, mezar yeri davasında Türkiye'yi haksız buldu

ŞIRNAK'ın Toptepe köyü mevkiinde, 13 yıl önce güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda 3 kişi ile birlikte öldürülen ve ailelerinin karşı çıkmasına rağmen cenazeleri Siirt'in Eruh ilçesinde defnedilen Sibel Sartık ve yeğeni Nergiz...

AİHM, mezar yeri davasında Türkiye'yi haksız buldu
ŞIRNAK'ın Toptepe köyü mevkiinde, 13 yıl önce güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda 3 kişi ile birlikte öldürülen ve ailelerinin karşı çıkmasına rağmen cenazeleri Siirt'in Eruh ilçesinde defnedilen Sibel Sartık ve yeğeni Nergiz Özer için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) götürülen davada, mahkeme, mezar yerleri konusunda Türkiye'yi haksız bularak, 20 bin euro tazminat ödenmesine karar verdi.
Kumçatı bölgesi Toptepe köyü cami mevkiinde güvenlik güçlerinin 19 Ocak 2005 tarihinde düzenlediği operasyonda öldürülen Sibel Sartık (23), Nergiz Özer (16), Hamdullah Çınar (21), Zerga Esen (21) ve Zuhal Esen (13) için Temmuz 2013 yılında, 'yaşam hakkı' ihlalinden Türkiye'ye 330 bin 930 euro ceza veren AİHM, mezar yeri ile ilgili yapılan başvuruda da Türkiye'yi haksız buldu. Mahkeme, avukat Reyhan Yalçındağ Baydemir'in başvurusu ile ilgili bugün verdiği kararda; Sibel Sartık ve Nergiz Özer'in ailelerinin yıllardır İzmir'de yaşamalarına rağmen, cenazelerin Siirt Valiliği'nin aldığı karar ile ne İzmir'e ne de ailelelerin istedikleri köylerine defnine izin verildiğini ifade ederek, cenazelerin Eruh İlçe Mezarlığı'na defnedildiği kaydedildi. Mahkeme, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 8'inci maddesinin ihlal edildiğine hükmederek, Türkiye'nin 20 bin euro manevi tazminat ödemesine karar verdi.

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