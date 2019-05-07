Ahşap tekne battı, 1 ton 411 kilo uyuşturucu denize dağıldı (2)

PİYASA DEĞERİ 66 MİLYON 300 BİN TL

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde uyuşturucu yüklü geminin batmasının ardından yapılan aramalarda denize dağılan 285 kilo daha skunk bulundu. Böylece ele geçirilen toplam skunk miktarı 1 ton 411 kiloya çıktı. Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, uyuşturucu maddenin piyasa değerinin yaklaşık 66 milyon 300 bin TL olduğunu açıkladı.

Ayvacık sahillerinden paket paket uyuşturucu madde toplayan jandarma ekipleri, sahilde bekleyen ve olayla bağlantılı oldukları değerlendirilen 6 kişiyi gözaltına aldı. Bu kişilere ait 2 araca da el konuldu. Bir kişinin de arandığı belirtildi.

Böylece, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde gözaltına alınan 2 kişiyle birlikte olayla ilgili gözaltına alınanların sayısı 8'e çıktı.



İpek YAVAŞ/AYVACIK(Çanakkale), ()

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