Ahşap tekne battı, 1 ton 126 kilo uyuşturucu denize dağıldı

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde batan teknedeki 1 ton 126 kilo uyuşturucu madde skunk denize saçıldı. Bir uyuşturucu paketinin kıyıya vurmasıyla ortaya çıkan olayın ardından, lodosun da etkisiyle Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi sahillerine kadar yayılan uyuşturucu paketleri tek tek toplandı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken, 1 kişinin de arandığı bildirildi.Ayvalık ilçesi Yellice Adası açıklarında uyuşturucu madde taşınan ahşap tekne battı. Teknedeki paketler halindeki vakumlanmış uyuşturucu madde, denize dağıldı. Paketlerden birisi, Maden Adası'nın güney kıyısına vurdu. Dün saat 13.00 sıralarında paketi fark eden bir tekne sahibi, Ayvalık İlçe Jandarma Karakolu'na bildirdi. Bölgeye giden ekipler, 26 kilo skunk bulunan paketi buldu.Olayın ardından jandarma ekipleri adada, Sahil Güvenlik ekipleri de denizden ve havadan arama çalışması başlattı. Sahil Güvenlik Komutanlığı helikopteriyle Yellice Adası açıklarında ahşap bir teknenin battığı, bölgede uyuşturucu paketlerinin denize yayıldığı görüldü.Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından Ayvalık ilçesi Yellice ve Kamış adaları bölgelerinde yapılan aramalarda, 853 kilo daha skunk ele geçirildi.​Bölgedeki lodosun etkisiyle bazı uyuşturucu paketleri Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi sahillerine kadar ulaştı. 14 paket halindeki 210 kilo skunk, Küçükkuyu beldesi ile Assos arasındaki sahil şeridinde jandarma ekiplerince, 37 kilo ise Küçükkuyu beldesi önlerinde denizde Sahil Güvenlik ekiplerince bulundu.Yapılan araştırmalarda teknenin V.Y.'ye ait olduğu saptandı. Aşırı yükleme nedeniyle su alarak battığı tespit edilen teknenin sahibi V.Y. ile İ.İ.Ç. adlı kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili 1 kişinin daha arandığı bildirildi.

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