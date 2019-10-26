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Ahşap evde yangın çıktı, sahibi dumandan etkilendi

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, ()- DENİZLİ'nin Çal ilçesinde, Osman Salı (65), evinde elektrik kontağından çıkan yangında dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Yangın, saat 11.00 sıralarında, kırsal Kabalar Mahallesi'nde Osman Salı'nın...

GÜVENLİK 26.10.2019, 17:31
Ahşap evde yangın çıktı, sahibi dumandan etkilendi

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, ()- DENİZLİ'nin Çal ilçesinde, Osman Salı (65), evinde elektrik kontağından çıkan yangında dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.
Yangın, saat 11.00 sıralarında, kırsal Kabalar Mahallesi'nde Osman Salı'nın yalnız yaşadığı ahşap evde çıktı. İlk belirlemelere göre, elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın, kısa sürede büyüyerek odayı sardı. Dumanı gören çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye, ambulans ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. İtfaiye ekiplerince evden çıkarılan ve dumandan etkilenen Osman Salı, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesi sonrası Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Salı'nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
İtfaiye ekibi yangını kısa sürede söndürürken, oturma odasının yangında zarar gördüğü belirlendi.

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