Ahşap evde yanarak öldü

GEYVE(Sakarya), () - SAKARYA'nın Geyve İlçesi'nde ahşap çıkan yangında 85 yaşındaki Halil İbrahim Ataç, yanarak hayatını kaybetti.

Gece saatlerinde, Geyve Şehren Mahallesi'nde Halil İbrahim Ataç'ın tek başına yaşadığı ahşap evde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyüp tüm evi saran alevleri görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Tüm evi saran alevleri söndürmek için uzun bir süre çalışma yapıldı. Yanan evde mahsur kalan Halil İbrahim Ataç, yanarak hayatını kaybetti. Yanan evden yaşlı adamın cesedi çıkarılarak hastane morguna kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, soruşturma başlatıldı.



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