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Ahşap 2 katlı bina yangında küle döndü, 1 kişi dumandan etkilendi
GÜVENLİK 19.01.2020, 00:48
BURSA'da, iki katlı ahşap binada elektrik kontağındaki arıza nedeniyle çıkan yangın paniğe neden oldu. Binanın bitişiğinde bulunan elektrik kablolarının alevlerden zarar görmesi nedeniyle elektrik direğinden kıvılcımlar yükseldi. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında iki katli binada büyük hasar oluşurken, dumandan etkilenen ev sahibi M.A. hastaneye kaldırıldı.
Yangın 23.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesi 2'nci Uğur Sokak'ta meydana geldi. 2 katlı ahşap binada, elektrik kontağındaki arıza sebebiyle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, iki katlı ahşap binanın tamamını sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
MAHALLELİ SOKAĞA DÖKÜLDÜ
Alevler evin bitişiğinde bulunan elektrik kablolarına zarar verdi. Elektrik kablolarının erimesiyle birlikte, elektrik direğinden kıvılcımlar yükseldi. Binadan gelen patlama seslerini duyan mahalle sakinleri sokağa döküldü. Paniğe sebep olan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesinin ardından söndürüldü. Yangının çıktığı binada oturan M.A., hafif şekilde dumandan etkilendi. Yapılan ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.A.'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yangın 23.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesi 2'nci Uğur Sokak'ta meydana geldi. 2 katlı ahşap binada, elektrik kontağındaki arıza sebebiyle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, iki katlı ahşap binanın tamamını sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
MAHALLELİ SOKAĞA DÖKÜLDÜ
Alevler evin bitişiğinde bulunan elektrik kablolarına zarar verdi. Elektrik kablolarının erimesiyle birlikte, elektrik direğinden kıvılcımlar yükseldi. Binadan gelen patlama seslerini duyan mahalle sakinleri sokağa döküldü. Paniğe sebep olan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesinin ardından söndürüldü. Yangının çıktığı binada oturan M.A., hafif şekilde dumandan etkilendi. Yapılan ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.A.'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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