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Ahlat'ta trafik kazası aynı ailden 3 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı
BİTLİS'in Ahlat ilçesinde, TIR'la çarpışan otomobildeki aynı aileden 1'i bebek 3 kişi hayatını kaybetti, TIR şoförü ile 3 kişi yaralandı. Kaza, saat 10.00 sıralarında Ahlat- Tatvan yolunda meydana geldi. Maşallah Bozan yönetimindeki...
GÜVENLİK 25.09.2019, 13:22
BİTLİS'in Ahlat ilçesinde, TIR'la çarpışan otomobildeki aynı aileden 1'i bebek 3 kişi hayatını kaybetti, TIR şoförü ile 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 10.00 sıralarında Ahlat- Tatvan yolunda meydana geldi. Maşallah Bozan yönetimindeki 34 KPE 48 plakalı otomobil ile Tekin Sevinci'nin kullandığı 13 AAD 051 plakalı TIR çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yol kenarına savrulan otomobil hurdaya döndü. Kazada, sürücü Maşallah Bozan ile eşi Leyla Bozan ve 3 aylık bebekleri Şervan Bozan hayatını kaybetti. Otomobildeki 3 kişi ve birlikte TIR şoförü Sevinci yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ardından Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Kaza, saat 10.00 sıralarında Ahlat- Tatvan yolunda meydana geldi. Maşallah Bozan yönetimindeki 34 KPE 48 plakalı otomobil ile Tekin Sevinci'nin kullandığı 13 AAD 051 plakalı TIR çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yol kenarına savrulan otomobil hurdaya döndü. Kazada, sürücü Maşallah Bozan ile eşi Leyla Bozan ve 3 aylık bebekleri Şervan Bozan hayatını kaybetti. Otomobildeki 3 kişi ve birlikte TIR şoförü Sevinci yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ardından Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
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