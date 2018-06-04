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Ahıskalılara 'Ahıskalı müteahhit' darbesi; aynı evi birden fazla kişiye satıp kaçtı

BURSA'nın İnegöl ve Gürsu ilçelerinde Ahıskalı bir müteahhidin, çoğunluğu Ahıskalılardan oluşan yaklaşık 500 aileyi, aynı evi birden fazla kişiye satarak dolandırıp kaçtığı ileri sürüldü. İnegöl ilçesinin Alanyurt Fatih Mahallesi'nde...

Ahıskalılara 'Ahıskalı müteahhit' darbesi; aynı evi birden fazla kişiye satıp kaçtı
BURSA'nın İnegöl ve Gürsu ilçelerinde Ahıskalı bir müteahhidin, çoğunluğu Ahıskalılardan oluşan yaklaşık 500 aileyi, aynı evi birden fazla kişiye satarak dolandırıp kaçtığı ileri sürüldü.
İnegöl ilçesinin Alanyurt Fatih Mahallesi'nde konut yapan bir inşaat firmasının sahibi, iddiaya göre, daire yapmak üzere anlaştığı çoğunluğu Ahıska kökenli vatandaşlardan topladığı paralarla ortadan kayboldu. Firma sahibine bir türlü ulaşamayan vatandaşlar, dairelerin birden fazla kişiye sözleşme üzerinden satıldığını fark edince dolandırıldıklarını anladı. Firma sahibi hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söyleyen mağdurlar, yetkililerden yardım istiyor.
FİRMA SAHİBİ KAYIPLARA KARIŞTI
Fatih Mahallesi'ndeki inşaatların bulunduğu alanda toplanan vatandaşlarla bir araya gelen İnegöl Ahıska Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Taş, inşaat firmasının yaklaşık 10 yıldır İnegöl’de daireler yaptığını belirterek, "Firma sahibi Ahıskalı. Hemşehrimiz olması dolayısıyla, bizim hemşehrilerimiz de ona güvendiler. Birçok insanımız bu firmadan daire aldı. Maalesef tapularının birçoğunu vermedi. En son duyduğumuz da maddi olarak sıkıntıya düşüp, bütün işlerini, şirketlerini geride bırakarak kayıplara karıştığı. Şu an nerede olduğunu bilmiyoruz. Biz bir an önce gelip, burada bu insanların mağduriyetlerini gidermesini bekliyoruz. Bu konuda devletimizden de destek istiyoruz. Firma yetkililerinin bulunmasını istiyoruz. Çünkü gelsin, sıkıntıyı bilelim, gerekiyorsa bizlerin ve halkımızın üzerine düşen ne varsa, maddi sıkıntısını aşma konusunda gerekli desteği yapmaya hazırız" dedi.
Müteahhit firmanın son birkaç aydır bir daireyi birden fazla kişiye sattığını tespit ettiklerini de ifade eden Taş, "Bu konuda adliyeye gidilerek dava açılma aşamasına gelindi. Dolandırıcılık davası açılacak ama bu evlerin tapuları kredi temininde kullanılmış. Tapuların üzerinde ipotek olduğu için kimse tapusunu alacak durumda değil. 150-200 aile İnegöl'de var. Bu sayıdan fazla da Gürsu'da var. Esasında çok büyük rakamlarda bir dolandırıcılık olayı. Buradan ev alan Amerika'dan, Rusya'dan hemşehrilerimiz var. Türkiye'ye gelecekler, evleri hazır olsun diye bekliyorlar. Onlar da mağdur olmuş durumda" diye konuştu.
Firma tarafından mağdur edildiğini belirten Radıhan Cabbarov da "Evlerin sözleşmesi başkasının üzerine, tapusu ise başka birinin üzerine yapılmış. Bir sözleşme 2-3 kişiye imzalatılmış. Ben de sözleşme yaparak ev aldım ama tapusu başkasının üzerine çıkarılmış" dedi.

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