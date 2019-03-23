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Ahırdaki yangında 100 küçükbaş telef oldu

ADANA'nın Kozan ilçesinde ahırda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında 100 küçükbaş hayvan telef oldu. Olay, Henüzçakırı Mahallesi kırsalında meydana geldi. Sabah saatlerinde çocuğuyla birlikte hayvanlarını kontrole giden Ömer Onaç,...

Ahırdaki yangında 100 küçükbaş telef oldu
ADANA'nın Kozan ilçesinde ahırda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında 100 küçükbaş hayvan telef oldu.
Olay, Henüzçakırı Mahallesi kırsalında meydana geldi. Sabah saatlerinde çocuğuyla birlikte hayvanlarını kontrole giden Ömer Onaç, içinde 120 küçükbaşın bulunduğu ahırın yangında kül olduğunu görünce büyük şok yaşadı. Onaç durumu jandarmaya bildirdi. Gece çıktığı belirlenen yangında 100 hayvanın telef olduğu tespit edildi. 20 küçükbaşın ahırın açık kısmında olduğu için yanmaktan kurtulduğu öğrenilirken, telef olan bazı hayvanların ise gebe olduğu belirtildi.
Ömer Onaç'ın tek geçim kaynağının hayvancılık olduğunu aktaran Henüzçakırı Mahallesi Muhtarı Adem Avcı, zararın yaklaşık 100 bin TL olduğunu söyledi. Avcı, ahır dağlık alanda olduğu için yangının geç fark edildiğini kaydetti.
Jandarma, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.

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