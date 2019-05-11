Ahırda silahla vurulmuş olarak ölü bulundu

ÇORUM’un Osmancık ilçesinde Şerif Dana (51), ahırda silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Jandarma, olayla ilgili 5 kişiyi gözaltına aldı.Olay, dün akşam saatlerinde İncesi köyünde meydana geldi. Osmancık Ziraat Odası Yönetim Kurulu üyesi Şerif Dana, evden çıkıp, hayvanları kontrol etmek için köyün dışında bulunan ahıra gitti. Şerif Dana eve geri dönmeyince, yakınları şüphelenip ahıra gitti. Aile, Şerif Dana'yı kanlar içinde hareketsiz yatarken bulunca, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Şerif Dana'nın silahla vurularak öldürüldüğünü belirledi.Olay yerinde yapılan incelemenin ardından 2 çocuk babası Şerif Dana’nın cesedi, otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, 5 kişiyi gözaltına aldı.

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