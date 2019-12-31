Ahırda kaçak tarihi eser kazısı

ÇANKIRI'nın Orta ilçesi Özlü köyünde ahırda tarihi eser bulmak için kaçak kazı yapan 7 kişi, suçüstü yakalandı. Şüpheliler, savcılık tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Jandarma ekipleri, Özlü köyünde oturan M.A.'ya ait ahırda kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine, buraya baskın yaptı. Ahırda tarihi eser bulmak için kazı yapan M.A. ile birlikte R.T., A.B., E.Ç., R.A., V.U. ve A.A. suçüstü yakalandı. Ahırda 1 metre genişliğinde 6 metre derinliğinde çukur kazan şüpheliler gözaltına alındı.

M.A.'nın evinde ve ahırında yapılan aramada kazıda kullanılan kazma, kürek, su pompası, hilti, gaz maskesi ve çok sayıda kazı malzemesi ele geçirildi. Aramalarda, tarihi eser niteliği bulunduğu değerlendirilen 1 adet işlemeli taş figürü de ele geçirildi. Jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 7 kişi, savcılık tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



