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Ahırda çıkan yangında bir büyükbaş öldü
ZONGULDAK'a bağlı Beycuma beldesinde, ahırda çıkan yangında, bir büyükbaş öldü. Yangın, saat 18.00 sıralarında Nadi Kaygısız'a ait ahırda çıktı. İlk belirlemelere göre, elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın,...
GÜVENLİK 03.11.2019, 21:03
ZONGULDAK'a bağlı Beycuma beldesinde, ahırda çıkan yangında, bir büyükbaş öldü.
Yangın, saat 18.00 sıralarında Nadi Kaygısız'a ait ahırda çıktı. İlk belirlemelere göre, elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın, kısa sürede tüm ahırı sardı. Haber verilmesi üzerine gelen Beycuma Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. İtfaiye ve jandarma ekipleri ahırda bulunan 5 büyükbaştan 4'ünü yanmaktan son anda kurtardı. 1 büyükbaş ise kurtarılamayarak öldü. Yangın, yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından söndürüldü.
Yangın, saat 18.00 sıralarında Nadi Kaygısız'a ait ahırda çıktı. İlk belirlemelere göre, elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın, kısa sürede tüm ahırı sardı. Haber verilmesi üzerine gelen Beycuma Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. İtfaiye ve jandarma ekipleri ahırda bulunan 5 büyükbaştan 4'ünü yanmaktan son anda kurtardı. 1 büyükbaş ise kurtarılamayarak öldü. Yangın, yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından söndürüldü.
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