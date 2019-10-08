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Ahırda çıkan yangında 8 büyük ve küçükbaş telef oldu
BURDUR'un Ağlasun ilçesinde çıkan ahır yangınında 6 büyükbaş ve 2 küçükbaş yanarak telef oldu. Ağlasun'a bağlı Kum Mahallesi mevkiindeki ahırda saat 01.30 sıralarında yangın çıktı. Bekir Toksoy'a ait hayvanların bulunduğu ahırdaki...
GÜVENLİK 08.10.2019, 13:08
BURDUR'un Ağlasun ilçesinde çıkan ahır yangınında 6 büyükbaş ve 2 küçükbaş yanarak telef oldu.
Ağlasun'a bağlı Kum Mahallesi mevkiindeki ahırda saat 01.30 sıralarında yangın çıktı. Bekir Toksoy'a ait hayvanların bulunduğu ahırdaki yangın kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Ağlasun Belediyesi'ne ait 2 itfaiye aracı ile iş makinelerinin yanı sıra orman işletme şefliğine ait arazözler ve Yeşilbaşköy itfaiye aracıyla yangına müdahale edildi. Uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınan yangında küle dönen ahırdaki 6 büyükbaş ve 2 küçükbaş hayvan telef oldu. Yoğun dumana maruz kalan 1 büyükbaş hayvan ise kurtarıldı. Ağlasun Belediye Başkanı Ali Ulusoy olay yerine giderek, Bekir Toksoy'a geçmiş olsun dileğini iletti. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Ağlasun'a bağlı Kum Mahallesi mevkiindeki ahırda saat 01.30 sıralarında yangın çıktı. Bekir Toksoy'a ait hayvanların bulunduğu ahırdaki yangın kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Ağlasun Belediyesi'ne ait 2 itfaiye aracı ile iş makinelerinin yanı sıra orman işletme şefliğine ait arazözler ve Yeşilbaşköy itfaiye aracıyla yangına müdahale edildi. Uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınan yangında küle dönen ahırdaki 6 büyükbaş ve 2 küçükbaş hayvan telef oldu. Yoğun dumana maruz kalan 1 büyükbaş hayvan ise kurtarıldı. Ağlasun Belediye Başkanı Ali Ulusoy olay yerine giderek, Bekir Toksoy'a geçmiş olsun dileğini iletti. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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