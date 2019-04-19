Ahırda çıkan yangına müdahale etmek isteyen yaşlı kadın öldü

RİZE'nin Çayeli ilçesinde, tek katlı evin bitişiğindeki ahırda çıkan yangına müdahale etmek isteyen Gülhanım Kotanoğlu (75), hayatını kaybetti.Yangın, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Demirhisar köyünde meydana geldi. Mustafa Kotanoğlu’na ait tek katlı evin bitişiğinde bulunan ahırda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, Gülhanım Kotanoğlu yangına müdahale etmek için ahıra girdi. İhbarla bölgeye gelen itfaiyenin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, Gülhanım Kotanoğlu'nun yerde hareketsiz yattığını gören ekipler, yaptıkları kontrolde talihsiz kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Kotanoğlu’nun cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırılırken, yangının çıkış nedenini belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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