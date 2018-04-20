Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Gazetecilerin acı kaybı, Aydın Şentürk hayatını kaybetti
Sabah Gazetesi Yurt Haberler Müdürü...
İYİ Parti seçime girebilecek mi? İşte cevabı...
İYİ Parti seçime girebilecek mi?
Erdoğan: Seçimlerin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılmasına karar verdik
Erdoğan, Erken seçi tarihini açıkladı
Yolcu uçağı acil iniş yaptı, bir yolcu öldü
Yolcu uçağında dehşet saatleri

Ahıra sıçrayan yangında hayvanları çevredekiler kurtardı

Mesut MADAN/BURDUR, () - BURDUR'un merkez Çatağıl köyündeki evde, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, yan taraftaki ahıra ve samanlığa sıçradı. Ahırdaki büyükbaşlar, çevredekiler tarafından çıkarılırken, samanlıkta bulunan...

Ahıra sıçrayan yangında hayvanları çevredekiler kurtardı

Mesut MADAN/BURDUR, () - BURDUR'un merkez Çatağıl köyündeki evde, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, yan taraftaki ahıra ve samanlığa sıçradı. Ahırdaki büyükbaşlar, çevredekiler tarafından çıkarılırken, samanlıkta bulunan 600 balya saman yandı. 
Olay, dün saat 21.30 sıralarında, Çatağıl köyü Uluharman mevkisinde meydana geldi. Hüseyin Sağlık'a ait evde, kimsenin bulunmadığı sırada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, kısa sürede yan taraftaki ahıra ve samanlığa da sıçradı. Yangını görenler, ahırdaki 9 büyükbaşı çıkarıp, itfaiyeye haber verdi. İhbarla gelen Burdur Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 2 saatte söndürüldü. Yangında, samanlıkta bulunan 600 balya saman yanarak, kullanılamaz hale geldi. Yangını haber alıp, gelen ev sahibi Hüseyin Sağlık, "Komşuya misafirliğe gitmiştik. Kardeşim aradı, 'Evin yanıyor' diye. Yangının çıkış nedenini bilmiyoruz" dedi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314