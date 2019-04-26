Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Beyoğlu'nda taciz iddiası; mahalleli sokağa döküldü
Taciz iddiası; mahalleli sokağa döküldü
Sri Lanka Sağlık Bakanlığı: Ölü sayısı 253
Sri Lanka Sağlık Bakanlığı: Ölü...
Sao Tome ve Principe'de gemi battı: 7 ölü
Sao Tome ve Principe'de gemi...
CHP'li vekiller, saldırıyla ilgili şikayetçi olup ifade verdi
CHP'li vekiller, saldırıyla ilgili şikayetçi...

Ahıra giren ayılar 11 koyunu telef etti

TRABZON'un Araklı ilçesi Cuhur mezrasında, ahırda olmadıkları belirlenen 11 koyun, 5 kilometre uzakta ayılar tarafından telef edilmiş halde bulundu. Olay, önceki gün sabah saatlerinde Araklı'ya bağlı Erenler Ezekli Mahallesi, Cuhur mezrasında...

Ahıra giren ayılar 11 koyunu telef etti
TRABZON'un Araklı ilçesi Cuhur mezrasında, ahırda olmadıkları belirlenen 11 koyun, 5 kilometre uzakta ayılar tarafından telef edilmiş halde bulundu.
Olay, önceki gün sabah saatlerinde Araklı'ya bağlı Erenler Ezekli Mahallesi, Cuhur mezrasında meydana geldi. Adem Bozkır, sabah saatlerinde hayvanlarına yem vermeye gittiği ahırın kapısının kırık olduğunu fark etti. Ahıra giren Bozkır, 30 küçükbaştan 11'inin içeride olmadığını tespit etti. Çevrede komşularının da yardımıyla arama yapan Adem Bozkır, kayıp olan koyunlarını evine yaklaşık 5 kilometre uzakta telef edilmiş halde buldu. Koyunların, kış uykusundan uyanarak yiyecek bulmak için mezraya inen ayılar tarafından telef edildiği belirtildi.
Çok üzgün olduğunu dile getiren Bozkır, "Komşularımızdan ve köylülerimizden Allah razı olsun. Kaybolan ve telef edilmiş halde bulduğumuz koyunları bulmamızda bize yardım ettiler. Herkes çoluğuna çocuğuna sahip çıksın. Bu ayıların ne yapacağı belli olmaz, insanlara da saldırabilir. Artık buna bir 'dur' dememiz gerekir" ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328