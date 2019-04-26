Ahıra giren ayılar 11 koyunu telef etti

TRABZON'un Araklı ilçesi Cuhur mezrasında, ahırda olmadıkları belirlenen 11 koyun, 5 kilometre uzakta ayılar tarafından telef edilmiş halde bulundu.

Olay, önceki gün sabah saatlerinde Araklı'ya bağlı Erenler Ezekli Mahallesi, Cuhur mezrasında meydana geldi. Adem Bozkır, sabah saatlerinde hayvanlarına yem vermeye gittiği ahırın kapısının kırık olduğunu fark etti. Ahıra giren Bozkır, 30 küçükbaştan 11'inin içeride olmadığını tespit etti. Çevrede komşularının da yardımıyla arama yapan Adem Bozkır, kayıp olan koyunlarını evine yaklaşık 5 kilometre uzakta telef edilmiş halde buldu. Koyunların, kış uykusundan uyanarak yiyecek bulmak için mezraya inen ayılar tarafından telef edildiği belirtildi.

Çok üzgün olduğunu dile getiren Bozkır, "Komşularımızdan ve köylülerimizden Allah razı olsun. Kaybolan ve telef edilmiş halde bulduğumuz koyunları bulmamızda bize yardım ettiler. Herkes çoluğuna çocuğuna sahip çıksın. Bu ayıların ne yapacağı belli olmaz, insanlara da saldırabilir. Artık buna bir 'dur' dememiz gerekir" ifadelerini kullandı.



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