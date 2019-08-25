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Ahır yangınında 120 küçükbaş hayvan öldü

ERZİNCAN’ın Çayırlı ilçesine bağlı Sarıgüney Köyü’nde çıkan yangında 120 küçükbaş hayvan öldü. Olay Bugün akşam saatlerinde Çayırlı’ya 25 kilometre uzaklıktaki Sarıgüney köyünde meydana geldi. Hasan Düzgün’e ait ahırda,...

GÜVENLİK 24.08.2019, 19:57
Ahır yangınında 120 küçükbaş hayvan öldü
ERZİNCAN’ın Çayırlı ilçesine bağlı Sarıgüney Köyü’nde çıkan yangında 120 küçükbaş hayvan öldü.
Olay Bugün akşam saatlerinde Çayırlı’ya 25 kilometre uzaklıktaki Sarıgüney köyünde meydana geldi. Hasan Düzgün’e ait ahırda, yangın çıktı. Elektrik panosundan çıktığı tahmin edilen yangında, alevler kısa sürede ahırı sardı. İçerisinde küçükbaş hayvanların bulunduğu saman dolu ağır, bir anda alev topuna döndü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri ahırdan yükselen alevleri kontrol altına alarak söndürdü. Ahırda yapılan incelemede 120 küçükbaş hayvanın öldüğü belirlendi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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