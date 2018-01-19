Ağzını çorapla kapattığı 16 yıllık eşine bıçakla işkence etti

GAZİANTEP'te işsiz İlhan K. (38), 16 yıllık eşi Neslihan K.'yi (34), gece evde ağzını çorap tıkayarak kapattıktan sonra yumruklayıp, defalarca bıçakladı. İlhan K., mutfağa başka bir bıçak almaya giderken üst kattaki ablasının evine kaçan 4 çocuk annesi Neslihan K., kaldırıldığı hastanede yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. Gözaltına alınan ve şizofreni hastası olduğu iddia edilen İlhan K., tutuklandı.

Olay, geçen hafta Güneş Mahallesi'nde meydana geldi. 3 yıl önce şizofreni teşhisi konulan İlhan K., akşam saatlerinde evinde eşi Neslihan K. ile tartıştı. İlhan K., tartışmanın ardından evden ayrılırken Neslihan K. ise 2'si kız, 4 çocuğuyla aynı odada uyudu. Gece yarısı eve dönen İlhan K., eşini yanına çağırdı. İlhan K. yanına gelen Neslihan K.'yi mutfaktan aldığı bıçakla tehdit ederken, çığlıklarının duyulmaması için ağzını çorap tıkayarak kapattı. Kadın kaçmaya çalışırken, İlhan K., önce yumrukladığı Neslihan K.'yi ardından defalarca bıçakladı. Vücudunun birçok yerinden aldığı yaklaşık 40 bıçak darbesiyle yaralanan Neslihan K., eşi, başka bir bıçak almak için mutfağa gittiği sırada odadan çıkıp, üst katta oturan ablası Emine K.'nın evine kaçtı.

Kanlar içinde kalan Neslihan K., ablasının ihbarıyla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Doktor Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste müdahale edilen Neslihan K., ardından Şahinbey Eğitim ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edilerek yoğun bakıma alındı. Polis tarafından gözaltına alınan İlhan K., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

3 KARDEŞ, 3 KARDEŞLE EVLİ

Hastanede yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veren Neslihan K. ile ablaları Şirin ve Emine'nin 3 kardeşle evli olduğu öğrenildi. İlhan K.'nin ağabeyi Mehmet K., kardeşinin psikolojik sorunları olduğunu ve tedaviyi reddettiğini ileri sürerek, "3 yıldır psikolojik sorunu vardı. Doktora zorla götürdük. Doktor şizofreni teşhisi koydu kendisine fakat tedaviye yanaşmadı. 'Beni zehirliyorlar' dedi. Biz de zorla götüremedik doktora. Götürmeye çalıştık ama götüremedik. Karısına şiddet uyguluyordu. 3 sene içerisinde mahkemeye verdik, doktora götürdük, olmadı olmadı. Devlet bir şey yapamadı, ben devletten şikâyetçiyim. Sabah işe gittim, ondan sonra duydum" dedi.

'BEN YAPMADIM, BANA YAPTIRDILAR' DEMİŞ

Emine K. ise İlhan K.'nin, kız kardeşi Neslihan K.'nin ağzını çorapla kapatarak işkence yaptığını ifade ederek, "Sürekli şiddet uyguluyordu. Bacım çocuklarıyla odada yatıyordu. Gece saat 03.00'te çocuklarının yanından kendi yattığı odasına çağırmış. Bağırmaması için ağzına çorapla kapatmış. Kaynım mutfağa başka bir bıçak almaya giderken bacım kaçmış. Üzerinde hiçbir şey yoktu bacımın, hep yaraydı. 'Ben yapmadım, bana yaptırdılar' demiş" diye konuştu.

'DAMA ÇIKAR, MEHDİYİM BEN, DERDİ'

Olayı haber alıp köyden gelen İlhan K.'nin annesi Fatma K. de "3 yıldır böyleydi. Dama çıkardı, 'Mehdiyim ben' derdi. Ben duyup köyden geldim. Şeytanlar demiş ki 'Öldür, yoksa seni öldüreceğiz.' Kaç kere hocaya götürdük" ifadelerini kullandı.

Kızının eşinin şiddetine maruz kalmasına tepki gösteren Mehmet K. da damadının cezalandırılmasını istedi.

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