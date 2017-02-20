Alaattin ONUR / AKYAZI(Sakarya), () - SAKARYA'nın Akyazı İlçesi'nde 27 yaşındaki Talip Kurt, iddiaya göre girdiği bunalım sonucu tabancayı ağzına dayayarak ateşledi. Yaralanan Talip Kurt tedavi altına alındı.

Akyazı İnönü Mahallesi Şehit Furkan Çelik Caddesi'nde oturan Talip Kurt, sabah saatlerinde evde ağzına dayadığı tabancayı ateşledi. Silah sesini duyarak odaya koşan yakınları Talip Kurt'u kanlar içerisinde görünce 112 Acil'den yardım istedi. Olay yerine gelen 112 ekibi Talip Kurt'u ambulansla Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kurşunun ensesinden çıktığı belirlenen Talip Kurt yapılan ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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