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Ağrı’da tefecilere operasyon : 21 tutuklama

Oğuzhan HANÇER/AĞRI, () - AĞRI merkezli 5 ilde tefecilere yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 23 kişiden 21'i tutuklandı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüt faaliyeti çerçevesinde...

Ağrı’da tefecilere operasyon : 21 tutuklama

Oğuzhan HANÇER/AĞRI, () - AĞRI merkezli 5 ilde tefecilere yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 23 kişiden 21'i tutuklandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüt faaliyeti çerçevesinde tefecilik yapma'’ suçuna karıştıkları gerekçesiyle Ağrı merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda, 3 uzun namlulu silah, 1 ruhsatsız tabanca, 75 fişek, 457 borçlulara ait açık senet, borçlulardan zorla alındığı değerlendirilen taşınmaz mülklere ait tapu senedi ve borç defteri ele geçirildi. Eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 21'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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