Ağrı Valisi'nden 'Leyla' açıklaması: Ölüm nedeni aç bırakılması, gözaltı var (2)

'MEDYUM' KADIN GÖZALTINDA

Ağrı'da, Ramazan Bayramı'nın 1'inci günü, Bezirhane köyünde kaybolduktan 18 gün sonra, dün 3 kilometre uzaklıktaki dere yatağında cansız bedeni bulunan Leyla Aydemir'in (4) ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Osmaniye'den Bezirhane köyüne gelen ve 'medyum' olduğunu iddia eden kadın, gözaltına alındı. İsmi açıklanmayan kadının köye gelip, Leyla'nın ailesine "Kızınız burada, şurada" diyerek, yer gösterdiği öne sürüldü. Polis ve jandarma ekipleri, olayla ilgili çok yönlü araştırmasını sürdürüyor.