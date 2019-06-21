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Ağrı merkezli operasyonda 769 göçmen yakalandı

AĞRI ve Iğdır'da düzenlenen operasyonda, 769 kaçak yakalandı, göçmen kaçakçısı 10 kişi gözaltına alındı. Operasyonda, şüphelilerin göçmen kaçaklığıyla ilgili tuttukların notların bulunduğu defter ve ajanda ele geçirildi. Ağrı...

Ağrı merkezli operasyonda 769 göçmen yakalandı
AĞRI ve Iğdır'da düzenlenen operasyonda, 769 kaçak yakalandı, göçmen kaçakçısı 10 kişi gözaltına alındı. Operasyonda, şüphelilerin göçmen kaçaklığıyla ilgili tuttukların notların bulunduğu defter ve ajanda ele geçirildi.
Ağrı Emnniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılarına yönelik yaklaşık 3,5 ay önce başlattığı teknik ve fiziki takibin ardından 18 Haziran günü harekete geçti. İran üzerinden getirdikleri kaçakları, barınma evlerinde zorla tuttukları tespit edilen şüphelilere yönelik, Ağrı merkez ve Doğubayazıt ilçesi ile Iğdır'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda göçmen kaçakçılığı ile ilgili notların tutulduğu defter ve ajandalar ele geçirildi. Şüphelilere ait 26 araca el konuldu.
Operasyon kapsamında, kaçak yollarla yurda giriş yaptıkları belirlenen 769 göçmen de barınma evlerinde yakalandı.
Ağrı Valiliği'nden yapılan açıklamada şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildikleri belirtildi.

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