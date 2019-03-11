Ağrı merkezli FETÖ operasyonu: 15 gözaltı

AĞRI merkezli 12 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 15 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında Ağrı merkezli, İstanbul, Ankara, Antalya, Denizli, Balıkesir, Samsun, Şanlıurfa, Gaziantep, Sivas, Mardin ve Erzurum'da bugün eş zamanlı operasyon düzenlendi. 'Operasyonel hat' diye tabir edilen cep telefonlarından iletişim kurdukları anlaşılan, terör örgütüne ait kapatılan BankAsya'da hesapları olan, halen aktif görevde bulunan öğretim görevlisi, öğretmen, zabıt katibi, polis memurları ve sivillerin de aralarında bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü belirtildi.