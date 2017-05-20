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Ağrı'dan taziyeye geldiği Menemen'de kayboldu

AĞRI'da oturan 75 yaşındaki Abdulbaki Alp, yeğeninin cenazesine katılmak için geldiği İzmir'in Menemen İlçesi'nde mezarlıkta kayboldu. Alp'in yakınları, yaşlı adamın bulunması için savcılığa ve emniyete başvurdu. Geçen 13 Mayıs'ta,...

Ağrı'dan taziyeye geldiği Menemen'de kayboldu
AĞRI'da oturan 75 yaşındaki Abdulbaki Alp, yeğeninin cenazesine katılmak için geldiği İzmir'in Menemen İlçesi'nde mezarlıkta kayboldu. Alp'in yakınları, yaşlı adamın bulunması için savcılığa ve emniyete başvurdu.
Geçen 13 Mayıs'ta, Menemen'e bağlı Koyundere Mahallesi'nde oturan kız kardeşinin oğlunun ölmesi üzerine Ağrı'dan taziye için gelen 7 çocuk, 29 torun sahibi Abdulbaki Alp,  son görevini yapmak için mezarlığa gitti. Alp burada büyük üzüntü yaşadı, bir ara fenalaştı. Mezarlıktan cenaze evine dönen yakınları, Alp'in olmadığını fark edince aramaya başladı. Yaşlı adam bulunamayınca savcılık ve emniyete kayıp başvurusunda bulunuldu.
Babası ile birlikte Ağrı'dan taziyeye gelen Edip Alp, bir haftadır onu bulabilmek için her gün sokak sokak dolaştığını söyledi. Kentin çeşitli yerlerine kayıp afişleri asan Edip Alp, babasını gören ya da yerini bilenlerin 155 Polis İmdat hattına haber vermesini istedi.

FOTOĞRAF

 

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