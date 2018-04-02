Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İYİ Parti'de kurultay coşkusu
Meral Akşener 1060 oy ile...
İstanbul'da asayiş denetimi bilançosu: 155 gözaltı, 212 bin TL ceza
İstanbul'da asayiş denetimi bilançosu: 155...
Eruh'ta üs bölgesine terör saldırısı, çok sayıda şehit ve yaralılar var
Eruh'ta hain saldırı, 6 ŞEHİT...
Bayburt'ta minibüs otomobille çarpıştı: 7 ölü, yaralılar var
Minibüs otomobille çarpıştı: 7 ölü,...

Ağrı'daki 2 kazada 13 kişi yaralandı

Ayhan İSEN/ELEŞKİRT (Ağrı), () - AĞRI'nın Eleşkirt ilçesinde meydana gelen 2 ayrı kazada, toplam 13 kişi yaralandı. Yaralılar, kaldırıldığı hastanelerde tedaviye alındı.  İlk kaza, saat 10.00 sıralarında, Eleşkirt Kaşasor mevkisinde...

Ağrı'daki 2 kazada 13 kişi yaralandı

Ayhan İSEN/ELEŞKİRT (Ağrı), () - AĞRI'nın Eleşkirt ilçesinde meydana gelen 2 ayrı kazada, toplam 13 kişi yaralandı. Yaralılar, kaldırıldığı hastanelerde tedaviye alındı. 
İlk kaza, saat 10.00 sıralarında, Eleşkirt Kaşasor mevkisinde meydana geldi. Ramazan köyünden ilçe merkezine giden Fevzi Göktaş yönetimindeki 65 ET 823 plakalı yolcu minibüsü, kontrolden çıkıp, şarampole yuvarlandı. Kazada minibüs sürücüsü Göktaş (61) ile yolcular Ömer Sarı (18), Ömer Boztaş (19), Ercan Polat (27), İsa Göktaş (30), İshak Göktaş (58), Faik Sevim (58), Abdulcabbar Aras (75), Zeliha Yıldırım (77) ve Süleyman Yıldırım (79) yaralandı. 10 yaralı, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalelerinin yapılmasının ardından ambulanslarla Eleşkirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Diğer kaza ise Ağrı- Erzurum yolu Bakımevi mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen traktör ile Ramazan Öztürk yönetimindeki 04 AS 530 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada minibüsteki Şaban Öztürk (51), Nesim Öztürk (61) ve Hacı Ahmet Öztürk (70) yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, 3 yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza sonucu yol ortasında kalan ve ulaşımın aksamasına neden olan minibüs, yoldan geçen sürücüler ile polis ekipleri tarafından yolun kenarına çekildi. 
Her iki kazada yaralananların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314